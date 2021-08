La trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea procede spedita e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo Twitter, lche vede i ragazzi di Simone Inzaghi impegnati contro il Parma.In giornata è inoltre in programma una call con la dirigente del Chelsea Marina Granovskaia per limare gli ultimi dettagli.

