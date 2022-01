È rottura tra Lukaku e il Chelsea. L'attaccante non è stato convocato da Thomas Tuchel per il big match odierno contro il Liverpool, una scelta che potrebbe creare strascichi non irrilevanti sul suo futuro. Il tecnico, del resto, aveva già fatto presente di non aver gradito l'intervista a Sky Sport del belga, che si è detto infelice tra i Blues dichiarando amore all'Inter e non escludendo un ritorno in nerazzurro. Oggi la presa di posizione dell'allenatore, che ha deciso di lasciar fuori uno dei suoi giocatori chiave dalla sfida di cartello in programma oggi a Stamford Bridge.