di Andrea Menon

C'è un numero vacante, ancora da assegnare in casa Juventus. C'è un numero già preso, ma dal quale il precedente proprietario è stato "sfrattato" per far spazio al nuovo. Il numero è lo stesso: il 9. E il protagonista di questa storia potrebbe aver lasciato (forzatamente) l'uno, per vestire in futuro l'altro. Questa la volontà di Mauro Icardi, ma anche della Juventus, che - come vi abbiamo raccontato in questi mesi - ha provato e riproverà a portare l'attaccante argentino in bianconero. ROTTURA DEFINITIVA - Sì, perché Maurito è un pallino di Paratici, arrivato alla rottura definitiva con l'Inter. Privato della fascia di capitano nella scorsa stagione, ora ha visto sfilare dalle proprie spalle anche il numero 9, proprio quando la permanenza con tregua (non pace) - nonostante le chiare parole di Conte e Marotta - sembrava un'idea possibile. E, invece, nuovo scossone che ha rotto definitivamente il rapporto. Ora Icardi è più che mai un esubero, con Juve in pole, poi Roma e Napoli arretrate ma interessate. Quindi si può ipotizzare uno scambio con Dybala? No, questa non è una soluzione gradita alla Juventus, che non vuole regalare al club nerazzurro un giocatore come Paulo, ma piuttosto, qualora il colpo Icardi diventasse realtà, venderlo all'estero. Icardi-Juve, un asse caldissimo, con Wanda Nara in prima linea, con Paratici attento.