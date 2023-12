ha segnato il gol che ha chiuso all'ultimo il match tra Roma e Napoli e adesso si prepara alla sfida contro la Juve, Così ha parlato al canale ufficiale del club: "Non dobbiamo mai essere tranquilli, dobbiamo essere sempre sul pezzo. Questo è importante nel calcio. Sono stato in situazioni nella mia carriera dove la squadra stava bene ma i risultati non sono arrivati. Questa settimana è molto importante per noi, affronteremo una squadra molto forte come la Juventus e vogliamo prepararci al meglio. Andiamo lì per fare il miglior risultato possibile".