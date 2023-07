Il giornale online Il Giornale ha riportato oggi un retroscena interessante sulla rottura tra l'Inter e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato, dopo aver rifiutato di parlare con i dirigenti e i suoi ex compagni di squadra, l'attaccante belga ha deciso di contattareper cercare di chiarire la situazione. La reazione del dirigente è stata comprensibilmente arrabbiata, lasciando il calciatore sorpreso. "Se non gli ha letteralmente attaccato il telefono in faccia, ci è andato molto vicino", scrive il giornale. Dopo aver capito che le dichiarazioni di Lukaku sull'amore per l'Inter erano solo una facciata e che l'accordo tra le parti era stato solo un accordo verbale, l'Inter si è sentita presa in giro. Insomma, sembra che la storia d'amore sia giunta al termine.