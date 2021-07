Il Chelsea cerca una prima punta sul mercato e ha pronte offerte importanti per convincere club e giocatori, anche in un momento di particolare difficoltà dovuta alla pandemia. Non solo Haaland tra gli obiettivi, ma anche Romelu Lukaku. L'ex blues è diventato l'obiettivo numero 1 e la missione è già partita, infatti Abramovich ha inviato a Milano suo figlio (da giorni in un lussuoso hotel del centro) per allacciare i contatti con l'entourage del nazionale belga. I colloqui sono in corso, ma finora a bloccare la trattativa è stata la volontà di Lukaku, felice all'Inter e poco convinto di tornare in Inghilterra nonostante una proposta d'ingaggio da oltre 10 milioni netti all'anno contro i 7,5 milioni che guadagna ora.