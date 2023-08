continua ad aspettare la Juve e dall'altra parte, alla Continassa non hanno abbandonato l'idea di portare l'attaccante belga a Torino. Questo nonostante la pista si sia raffreddata per le diverse valutazioni dei bianconeri e del Chelsea nello scambio con Dusan Vlahovic. La chiusura del mercato però si avvicina e questo può cambiare anche le priorità e le esigenze. Per il Chelsea d'altronde, l'ex Inter rimane un grosso problema visto che sta pagando 12 milioni netti all'anno un giocatore che è totalmente fuori dal progetto di Pochettino e non viene utilizzato.DA LONDRA A MADRID - Una situazione di stallo, come riporta Tuttosport, dovuta alla volontà ferrea (almeno fino ad ora) di Lukaku, che ha chiuso la porta alle ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Gli ultimi giorni di mercato però possono appunto presentare nuovi scenari e cambiare le carte in tavola. Soprattutto se arrivasse da parte del Tottenham un'offerta concreta o ancora di più, del Real Madrid, che è ancora senza il sostituto di Karim Benzema.