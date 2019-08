Gli interisti hanno un senso di inferiorità nei nostri confronti e lo dimostrano ogni volta che acquistano un nuovo giocatore



Romelu Lukakue le sue visite mediche sono già in corso ormai da qualche minuto alla clinica Humanitas di Rozzano. Il belga. Questa notte erano in crica 500 ad accoglierlo a Malpensa e quasi tutti hanno confermato l'ossessione per la Juventus, tirata fuori anche di fronte ad un nuovo acquiso: "Segna a Torino", gli hanno urlato i tifosi nerazzurri mentre Romelu li salutava.