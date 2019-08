Romelu Lukaku, neo-attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni del portale Otro: "Gli allenamenti sono durissimi, è diverso. In Inghilterra si lavora tanto, ma qui è durissima. La città è bella, ma non sono qui per questo, sono qui per aiutare la squadra a vincere qualcosa. Il cibo italiano? Mangio insalata".