Al momento, l'approdo di Romelu Lukaku alla Roma è solo una suggestione, che però ha già fatto sognare i tifosi. Mentre la Juve è ancora ferma sulla posizione per Dusan Vlahovic e lo scambio con il Chelsea è al momento bloccato, vediamo come l'attaccante belga potrebbe trasferirsi in giallorosso. Come riferisce calciomercato.com, l'operazione sarebbe possibile solo se arrivassimo agli ultimi giorni di mercato con Lukaku senza squadra e la Roma senza attaccante; a quel punto per il Chelsea diventerebbe sempre più un problema, potrebbe aprire al prestito secco (gliene resta solo uno a disposizione) e contribuire a parte dello stipendio - intorno al 50% - per evitare di doverlo pagare tutto.