Saranno giorni cruciali per il possibile arrivo di Lukaku alla Juve. Stando a quanto racconta Sky Sport infatti, oggi e domani Juve e Chelsea cercheranno la soluzione definitiva e se arrivasse la fumata bianca, Romelu potrebbe essere a Torino già mercoledì. Da capire se la strada con il Chelsea proseguirà anche per Vlahovic o il serbo sarà ceduto in un secondo momento, magari ad un altro club.