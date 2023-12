Come racconta il Corriere dello Sport, Lukaku alla Juve è stato vicinissimo non solo quest'estate ma anche qualche anno fa. Quando c'era ancora Paratici che aveva così avviato un discorso col Manchester United che valutava Lukaku, in rotta con il club, 85 milioni. Settanta per Paulo e 15 per Mandzukic la controproposta, che quest'ultimo aveva accettato. Per tre settimane,si legge, Dybala aveva invece tergiversato: non sembrava convinto. Per di più i suoi rappresentanti, Antùn e Carlos, avevano sparato altissimo: 10 milioni netti di stipendio più 6 alla firma, cifre non in linea con i parametri dello United, fermo a 7,5/8 più bonus. E insomma Lukaku alla Juve era saltato, Dybala non si era mosso da Torino e per il belga si erano aperte le porte dell’Inter