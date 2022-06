A Sky Sport, Francesco Totti parla di Romelu Lukaku all'Inter, il ritorno per lui sembra cosa praticamente fatta: "Non mi sarei mai aspettato un ritorno di Lukaku, pensavo che avrebbe scelto un altro club. Se vuole tornare all'Inter è perché è stato bene, ha vinto e vuole continuare a vincere. Scelta rispettabilissima, ben venga per l'Inter. Sposta tanto in Italia, sul piano fisico è imbarazzante, poi non si sa con chi giocherà. Sarà contento Simone (Inzaghi, ndr) che avrà questo giocatore in più".