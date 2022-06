Come riportato da diverse fonti di mercato, Romelu Lukaku è a un passo dal ritorno all'Inter. Un'operazione che potrebbe incidere anche sull'arrivo di Dybala in nerazzurro? Non secondo Sky Sport, secondo cui l'Inter potrebbe prendere entrambi. E non è nemmeno detto che il ritorno del belga metta sul mercato Lautaro Martinez, che non vuole lasciare l'Inter e per cui al momento non ci sono offerte. Ad essere ceduto potrebbe essere invece Dzeko.