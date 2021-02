Romelu Lukaku, nella vittoria di ieri dell'Inter contro la Lazio, non solo ha potuto festeggiare il sorpasso di squadra in vetta alla classifica ai danni del Milan, non solo ha agganciato Cristiano Ronaldo in cima alla classifica marcatori del campionato (però CR7 rimane in testa in quanto, a parità di gol segnati, ha giocato meno partite), ma ha pure raggiunto quota 300 reti totali in carriera, tra club (Anderlecht, West Bromwich, Manchester United, Everton e ovviamente Inter) e nazionale belga. A 27 anni, Lukaku è sul podio dei giocatori più giovani ad aver mai raggiunto tale quota, almeno a livello di statistiche conteggiabili con assoluta certezza: i primi due della classifica, manco a dirlo, sono Lionel Messi, che arrivò a 300 a soli 25 anni, e proprio Ronaldo, che aveva anche lui 27 anni all'epoca del 300° gol, ma compiuti da due mesi. Mentre Lukaku ne compirà 28 fra tre mesi.