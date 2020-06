Ha debuttato in Liga a soli 15 anni, polverizzando tutti i record. Non solo: l'ha fatto al Di Stefano, contro il Real, che non può non essere un meraviglioso segnale. Parliamo di Luka Romero, talentino del Mallorca che ieri ha giocato il primo spezzone tra i professionisti. La sua immensa qualità ha attirato tutte le big d'Europa, tra cui ovviamente la Juventus. "Lo teniamo d’occhio da quando aveva 12 anni, ma non abbiamo voluto promuoverlo troppo presto perché con queste cose serve grande attenzione”, ha svelato in una recente intervista Dani Pendin, il vice allenatore del Maiorca. “Gli abbiamo visto fare cose incredibili, ma dal punto di vista fisico non era totalmente sviluppato e la cosa gli poteva creare dei problemi con i giocatori professionisti. Oggi invece si può chiaramente vedere quanto sia cresciuto da questo punto di vista”.