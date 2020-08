La scorsa stagione la Juventus all'andata perse 3-1 lo scontro diretto contro la Lazio all'Olimpico, venendo rimontata dopo l'iniziale vantaggio siglato da Ronaldo. Il gol del pari biancoceleste arrivò all'ultimo respiro del primo tempo, e a realizzarlo fu il difensore Luiz Felipe, che oggi ha detto questo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Bisogna dare sempre tutto perché mister Inzaghi non guarda l’età, schiera anche giocatori giovani. L’importante è mettere in mostra grande impegno. Il gol contro la Juventus? Mancava un minuto alla fine, Luis Alberto ha messo al centro un grande cross ed ho segnato il gol dei miei sogni. Quando sono arrivato vidi una sconfitta per 1-0, ero con il mio procuratore e dissi di voler giocare quel match. Tre anni dopo sono riuscito a disputare quell’incontro ed a segnare sotto la Curva Nord, davanti i miei tifosi".