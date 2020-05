L'ex giocatore dell'Inter, Luisito Suarez (Pallone d'Oro del 1960) ha parlato così a Cadena Ser di Arthur, giocatore del Barcellona in orbita Juventus nell'affare con Pjanic: “Finora non ha fatto nulla. Credo che il giovane Alena avrebbe potuto fare più o meno lo stesso. Il fatto che un giocatore arrivi dal Brasile non significa che debba scendere per forza in campo. Eppure in Italia si parla di Arthur come se in Serie A dovesse arrivare Pelé. Ma lo hanno mai visto giocare?”.