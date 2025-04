Luis Suarez ci risiamo: altro morso in campo

Getty Images

Luis Suarez ci ricasca: l’attaccante uruguaiano classe 1987, noto tanto per i suoi gol quanto per alcuni episodi controversi, è tornato a far parlare di sé per un nuovo morso. Stavolta, però, il destinatario non è un avversario, bensì un compagno di squadra: Jordi Alba. L’episodio è avvenuto durante il match di Concacaf Champions Cup tra Inter Miami e Los Angeles FC, vinto 3-1 dai padroni di casa grazie a una doppietta di Lionel Messi.All’89’, una rissa è scoppiata dopo un duro intervento di Marlon Santos. Nel caos, Olivier Giroud ha afferrato Jordi Alba per il collo e, nel tentativo di farlo mollare, Suarez — d’istinto — ha morso la mano che lo tratteneva, senza rendersi conto che si trattava di quella del proprio compagno. L’episodio, per quanto curioso e bizzarro, non avrà conseguenze disciplinari, ma riporta alla memoria i precedenti ben più gravi dell’uruguaiano.

Da Otman Bakkal a Ivanovic, fino al celebre morso a Chiellini ai Mondiali 2014, Suarez ha costruito un “curriculum” fuori dal comune. Nonostante gli ultimi lampi di carriera con l’Inter Miami, questo ennesimo episodio conferma come il vizio del morso, per lui, sia ormai diventato un marchio di fabbrica.