Luis Henrique, parla Longoria: 'Andrà via entro il 30 giugno, ma non c'è solo l'Inter'

Si parla tanto in queste settimane di, talento brasiliano classe 2001 del, che si dice piaccia molto anche allaper il proprio attacco in vista della prossima sessione di mercato. I bianconeri avevano già manifestato interesse per lui ai tempi del suo trasferimento all'OM, effettuando alcuni sondaggi esplorativi. Ma anche negli ultimi mesi, il club ha continuato a seguire con attenzione la sua situazione. Ora, secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, la Vecchia Signora sarebbe pronta a rilanciare, cercando di inserirsi concretamente nella corsa al giocatore, per cui al momento a muoversi con maggiore decisione è stata però l'Inter.

Le parole di Longoria su Luis Henrique

La posizione dell'Inter

Luis Henrique - questo è già certo - lascerà il Marsiglia entro il 30 giugno. Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2028, il club francese ha infatti deciso di metterlo sul mercato per far fronte a necessità economiche. A confermare la scelta è stato lo stesso presidente, che ai microfoni di Footmercato ha ufficializzato la cessione imminente e indicato la scadenza entro la quale l'operazione sarà completata."Trattative con l’Inter? Non solo con questo club", le sue parole. "Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto. Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo".L'Inter ha già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, ma resta da definire l’accordo con il Marsiglia. I nerazzurri, nel frattempo, hanno alzato la propria offerta arrivando a 21 milioni di euro più bonus. In settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti, con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro la fine della stagione sportiva. L’intenzione è chiara: portare il brasiliano a Milano il prima possibile, così da poterlo inserire nella rosa che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. Juventus permettendo…