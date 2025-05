La Juventus ostacola l'Inter? Chi è Luis Henrique, l'esterno del Marsiglia su cui c'è anche il club bianconero

La Juventus si inserisce per Luis Henrique

Con il mercato alle porte i club hanno iniziato a muoversi concretamente per acquistare i primi rinforzi in vista della prossima stagione e lad esempio, da tempo lavora su Luis Henrique, giocatore del Marsiglia con cui il club nerazzurro ha aperto una trattativa che ora è in stato avanzato ma non ancora conclusa.Infatti, come riportato da Tuttosport,. Ed è, si legge, in compagnia di almeno un paio di club inglesi. A Marsiglia auspicano che tale affollamento sull’esterno possa favorire un’asta, che però potrebbe essere alimentata soltanto se fosse incrinato il patto preso dall’entourage del giocatore con l’Inter.

Chi è Luis Henrique

Ruolo e caratteristiche di Luis Henrique

L'offerta dei nerazzurri per il brasiliano è u quinquennale da 2.2 milioni a salire mentre la proposta al Marsiglia sarebbe diPer questo motivo in Francia hanno aperto le porte ad altri interlocutori, All’Inter, aggiunge TS, al momento sisentono tranquilli su Luis Henrique e contano di regalarlo a Inzaghi.Si tratta di un giovane calciatore brasiliano, classe 2001, che da un anno a questa parte ha attirato l'attenzione del mercato internazionale. Ha firmato l'estate scorsa il prolungamento del contratto fino al 2028.uno dei club più prestigiosi del Brasile. Ha esordito nella prima squadra del Botafogo nel 2020.e il ritorno in patria, sempre al Botafogo, l'anno successivo, in prestito, per avere spazio e giocare. Nel 2022 il ritorno definitivo nel club francese, dove è cresciuto molto facendo il grande salto soprattutto in quest'ultima stagione.Luis Henrique. Noto per la sua velocità il dribbling e la capacità di creare occasioni da gol per sé stesso e compagni. Abbina rapidità a qualità tecniche ed ha anche un buon tiro dalla distanza. Quest'anno con Roberto De Zerbi ha segnato 8 goal e fornito 7 assist in campionato. Numeri importanti che testimoniano come sia pronto per alzare ancora più il livello.