L’unico volto nuovo tra i 28 calciatori convocati da Carmine, CT dell', è quello di Luis, centrocampista classe 2004 della. Intervenuto in conferenza stampa, il Commissario Tecnico ha parlato così del giovane bianconero: “È un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, l’anno scorso è stato campione d’Europa con l’Under 19 e sta facendo bene. Sta qui perché ha qualità importanti, ho deciso di portarlo per valutarlo meglio e vedere anche come sta con gli altri”.