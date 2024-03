Hasa-Juventus, cosa filtra sul rinnovo

Nessun allarme, anzi: solo una sana attesa, anche di capire cosa riserverà il futuro.Da una parte, il giocatore aspetta di conoscere i piani della società; dall'altra, lo stesso club ha un'opzione unilaterale per allungare l'accordo con il centrocampista, autore di una rete meravigliosa nell'ultimo turno di Serie C con la formazione Next Gen.Nessuna notizia non equivale però a una cattiva notizia.. Per capire l'importanza strategica per Brambilla, dallo scorso ottobre è sempre stato titolare tranne nel match con la Fermana di dicembre, quando però rientrata da tre partite saltate per infortunio muscolare.L'incredibile rete messa a segno nell'ultima partita controha riacceso i riflettori sul suo accordo con la Juventus, del resto è uno degli elementi in scadenza nel 2024 e tutte le parti vorrebbero proseguire ancora così, sempre in bianconero. Il club non ha però esercitato l'opzione presente nel contratto del ragazzo, con la quale potrebbe estendere direttamente l'accordo fino al 2025. Il motivo? Sicuramente la serenità della trattativa: non c'era e non c'è bisogno di forzare i patti.Luis vuole capire in particolare quale direzione possa prendere il suo futuro, se c'è già un programma o se arriverà quanto prima. Tra un paio di settimane è primavera e arriverà il momento di decidere, pur mantenendo il focus sulla stagione - ottima - che sta disputando con la seconda squadra. Difficile credere che possa passare un'altra stagione così, però.