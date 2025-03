Luis Enrique su Kolo Muani: 'Normalmente dico cose positive dei miei...'

Kolo Muani, le parole di Luis Enrique

Alla vigilia della sfida contro il Rennes,ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi cruciali per il. Dopo la delusione per la sconfitta in Champions League contro il Liverpool, il tecnico spagnolo ha sottolineato l'importanza di riprendersi subito e tornare a vincere in Ligue 1. La partita contro il, infatti, è fondamentale per scacciare il ricordo amaro della sfida contro i Reds e per prepararsi al meglio in vista del ritorno in Champions.Un tema che ha destato particolare interesse è stato il futuro di

Kolo Muani, le parole a Repubblica

Le parole di Luis Enrique in conferenza stampa:“Normalmente, dico sempre molte cose positive dei miei giocatori. È quello che sento, quello che mi trasmettono. Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, anche per quelli che forse non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto”.LE DIFFICOLTA' AL PSG - "Capitolo chiuso? Non lo definirei chiuso, visto che ho ancora un contratto con loro. Un francese nel PSG, oltretutto costato 90 milioni, ha una pressione enorme e non tutti sono in grado di reggerla. Io non ci sono riuscito. Ho avuto delle possibilità e non le ho sfruttate. Fa male al cuore, ma lo ridico: è il calcio, non ho rimpianti. Luis Enrique? I rapporti erano molto molto buoni. Lui è davvero un ottimo allenatore, mi ha dato un’enormità di consigli, è una fortuna avere un tecnico come lui. In campo andavo io, non lui. Le opportunità me le ha date”.