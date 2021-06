Alvaro Morata in ricerca di riscatto. Dopo una prima prova deludente contro la Svezia, la Spagna cerca i primi tre punti del girone dell’Europeo contro la Polonia di Robert Lewandowski. L’attaccante della Juventus vorrà sbloccarsi, dopo le occasioni fallite contro gli svedesi che gli sono costate più di una critica. I compagni di squadra lo hanno difeso, così come il ct Luis Enrique, che ha infuso nel giocatore una grande dose di fiducia in conferenza stampa: "Sarà titolare. Gli ho detto di continuare così. Domani giocheremo con Morata e altri dieci. Se devono fischiare che lo facciano solo se c'è apatia".