Luis Enrique, ct della Spagna, intervenuto in conferenza stampa, ha avuto parole al miele per Alvaro Morata:



"Alvaro può giocare esterno perché lo fa anche alla Juve e partendo lateralmente può accentrarsi. Non voglio fare paragoni tra giocatori ma, per quanto riguarda le capacità difensive, in Europa oggi nessuno è migliore di Morata, al massimo qualcuno può eguagliarlo. Questo significa che è un giocatore intelligente, sa pressare come pochi e ha una condizione fisica fuori dal comune, di un livello altissimo. E' bravo con il pallone tra i piedi, sa saltare l'uomo, riesce sempre a mettere in difficoltà le difese avversarie. Quello che chiediamo agli attaccanti è di partecipare alle due fasi: difensiva e offensiva. Magari in altre nazionali agli attaccanti si chiede solo di fare goal, noi chiediamo anche un lavoro difensivo. Non possiamo permetterci di chiedergli solo di risolvere le partite".