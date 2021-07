, in conferenza stampa, ha analizzato la partita con l'Italia."E' un argomento fondamentale, siamo tra i leader come possesso ma anche loro vogliono dominare il gioco. E' la prima battaglia da vincere in campo, loro sono bravi anche in non possesso e lo si è visto durante il torneo. Si trovano a loro agio con la palla, se dovessimo fare un altro gioco potremmo adattarci ma preferiremmo avere più possesso palla"."Sono due giocatori importanti, con esperienza, ma non scelgo l'undici in base a chi gioca di loro. Sono concentrato su cosa facciamo noi in campo. E' chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma più giocatori bravi ci sono in campo e meglio è per il calcio in generale"."L'Inghilterra potrebbe arrivare in finale e ci sarebbero tanti tifosi inglesi allo stadio. A prescindere da questi fattori è una situazione particolare, spero ci siano tifosi sia italiani e spagnoli allo stadio più che inglesi. Non possiamo gestire questa situazione ma non disperdiamo troppe energie a parlarne"."Sono andato via per una mia decisione, la Roma voleva che rimanessi in società. E' stata una mia decisione, non c'è rivincita. L'Italia è un paese che mi piace tanto, cerco sempre di visitarla: è bello giocare contro l'Italia, ci giocheremo anche a ottobre, in Nations League. Per me è sempre un piacere"."L'ho sentito due-tre settimane fa al telefono, sarò contento di salutarlo di nuovo"."Dieci anni fa eravamo più giovani ma cercavo di fare calcio propositivo allora e ora altrettanto, è la mia identità. Se domani vinciamo sarà una grande cosa per noi ma se dovesse farlo l'Italia, in modo giusto, tiferò per l'Italia in finale".