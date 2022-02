Il centrocampista della Lazio Luis Alberto lascerà quasi sicuramente il club della capitale al termine della stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport la volontà del centrocampista spagnolo sarebbe quella di tornare in Spagna ma non è da escludere un interesse di una big di Serie A come la Juventus. La Lazio metterà sul mercato il giocatore per una cifra attorno ai 40 milioni.