Sembra tutto rientrato. Traè iniziata una nuova primavera. A raccontarlo è stato lo stesso tecnico: "Ha capito che se ho qualcosa da dirgli gliela dico in faccia, davanti a tutti - ha spiegato Sarri -. A lui questo all’inizio sembrava strano. Adesso sa come sono fatto io e io so come è fatto lui. È un ragazzo molto particolare, ma intelligente, la convivenza è diventata più facile”. E Luis Alberto ha confermato: “Corro di più, ho capito Sarri e qui sto benissimo. Mi veniva chiesto maggiore aiuto in fase difensiva, da questo punto di vista sto migliorando tanto”.