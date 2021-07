Nonostantenon si sia presentato a Formello per il ritiro pre stagionale con la Lazio di mister Maurizio Sarri, non ci sarebbe al momento nessuna squadra italiana pronta ad avanzare un'offerta a Lotito per il centrocampista spagnolo. Secondo quanto riferito daa Calciomercato - L'Originale, "Luis Alberto non ha intenzione di presentarsi in ritiro, ma non ci sono squadre italiane sul giocatore, né il Milan né la Juventus. Abbiamo fatto le nostre verifiche e al momento non ci sono squadre di Serie A dietro questa situazione".