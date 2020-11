Luis Alberto rischia grosso. La Lazio non perdona e ha scelto di usare il pugno duro con Luis Alberto, dopo le sue dichiarazioni in merito ai mancati pagamenti del club, a cui sono seguite le scuse. Come rivela oggi Il Messaggero, il pesante sfogo del numero 10 ha fatto breccia nella Lazio e il clima è difficile. Non si sono placati gli animi del presidente Lotito, ancora furibondo, e del direttore sportivo, Igli Tare, che ci è rimasto malissimo. L’intenzione della società biancoceleste è quella di sanzionarlo con una multa e due esclusioni, contro Crotone e Zenit. L’importo della sanzione potrebbe superare i 50.000 euro. Lotito ha confidato ad amici che avrebbe voluto mettere Luis Alberto fuori rosa, poi ci ha ripensato perché sa bene quanto sia fondamentale per la Lazio.