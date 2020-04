Stella e centrocampista della Lazio che sta contendendo lo scudetto alla Juventus. Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Penso al campionato, questa crisi purtroppo non è colpa nostra. La mentalità deve rimanere la stessa, dobbiamo continuare a lottare. ​Vincere la Supercoppa poi, è stato bello. Anche se giocare lì non mi è piaciuto (Riyad ndr). Nel calcio servono i tifosi, meglio giocare in casa della Juve. Quando scendi in campo così lontano da casa non è la stessa cosa. Tutto diventa strano, anche i festeggiamenti dopo la partita. Ci possiamo fare poco, è questione di soldi".



RIPRESA - ​"Stiamo tutti bene, dobbiamo continuare così. Appena si potrà tornare al calcio sarò al 100%. Ogni giorno facciamo doppia sessione, a volte anche tripla. Serve anche alla testa".