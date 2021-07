La Lazio l’ha diffidato ufficialmente, richiamandolo all’ordine, e lo ha multato, scrive il Corriere dello Sport. Avviati i protocolli ufficiali, con Tare che ha aperto i contatti con i suoi agenti per capirne di più e dare la posizione biancoceleste sulla vicenda. Gli effetti potrebbero essere immediati, con il ritorno di Luis Alberto a Formello in tempo per la partenza per Auronzo (prevista domani mattina) o subito dopo il weekend.Ma c'è una certezza: Luis Alberto ha fatto sapere alla Lazio, indirettamente, di essere tentato dall’idea di partire. Ancora una volta. Con Luis s’era sfiorata la rottura già a novembre quando criticò duramente Lotito, reo di aver acquistato l’aereo societario anziché pagare i giocatori. E ora la rottura può arrivare davvero. E dal Corriere dello Sport arrivano diverse strade: l’Atletico Madrid di Simeone e il Milan ci pensano, nonostante la valutazione da 60 milioni.