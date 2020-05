Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto ha parlato del campionato e di molti altri temi, durante una diretta Instagram. Ecco le sue parole sui social sul bel gioco e sul dualismo Messi-Ronaldo: "Qua in Italia c’è l’Atalanta che gioca molto bene, anche il Napoli ai tempi di Sarri. A me piace vincere ed alzare trofei naturalmente, ma mi piace anche far divertire la gente. Il migliore? Per me è Messi, ma Cristiano Ronaldo ha una mentalità incredibile, punta sempre a migliorarsi nonostante i trofei vinti, è un vincente".