"La mia prima partita VS la mia partita numero 150 con la maglia della Lazio. Sono già passati quattro anni dal mio debutto come laziale. Ogni tanto mi piace guardarmi indietro per ricordare come sono arrivato e dove sono adesso. Questi quattro anni mi sono serviti per crescere come giocatore, per imparare ad avere pazienza e soprattutto per dar valore ad ogni momento con questa maglia".

Così su Instagram Luis Alberto, che nelle ultime settimane è andato in rotta di collisione col club biancoceleste per motivi disciplinari. Tanto che si è pure parlato di occasione di gennaio per la Juventus.