Il tumulto in casa Lazio rischia di avere ripercussioni di mercato per Luis Alberto. Nonostante la difesa di Inzaghi, gli screzi con il club potrebbero proiettarlo al di fuori della Lazio e le estimatrici si stanno preparando per farsi trovare pronte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non solo la Juventus è sulle tracce del fantasista biancoceleste ex Liverpool, ma anche Inter ed Everton. Se il rapporto con Lotito si spezzerà, a gennaio sarà asta internazionale.