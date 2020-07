1









Luis Alberto si racconta a France Football: "L'obiettivo del club è sempre stato quello di qualificarci per la Champions, non ci siamo riusciti negli ultimi tre anni, ma siamo vicini. E siamo vicini anche alla Juventus. Bisognerebbe essere stupidi per dire che la lotta Scudetto non ci riguarda. Ma è un sogno più che un obiettivo e se ne abbiamo l'occasione cercheremo di farcela, mantenendo sangue freddo per battere la Juve che vince titoli da un bel po' di anni".



NUMERO 10 - "Un dono innato che da spettatore ho apprezzato in Valeron o Zidane. Ma il numero 10 è anche quello che esprime tutta l'eleganza del calcio. Come Riquelme, Zidane, oggi invece il 10 è più mezzapunta, come lo sono io. E come lo era molto di più Guti al Real Madrid. Oppure Dybala che però gioca una ventina di metri più avanti".