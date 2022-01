A Sky Sport, Luis Alberto parla del suo futuro alla Lazio: "Se il progetto Lazio è adatto a me? In questi anni ho sentito tante cose su di me. Io sto tranquillo. Ho un contratto con la Lazio. Da tanti anni pensano tutti che voglio andare via. Ho parlato con il presidente, fino a quando lui non mi manda in un’altra squadra sto qui tranquillo”.