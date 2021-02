Arrivati a metà della stagione, il centrocampista della Lazio Luis Alberto fa un bilancio del campionato: "Credo che la Juventus abbia ancora bisogno di un po' di tempo, anche se è da un mese che ha iniziato a giocare meglio - ha detto in diretta Twitch - C'era chi la dava per spacciata, ma quelli che seguono il calcio sanno che è impossibile dare la Juve per vinta, adesso secondo me è la favorita per lo scudetto. I miei modelli? Veron e Riquelme. Mi piaceva molto anche Del Piero, ma il giocatore che ho visto di più è stato Pirlo. Era un calciatore pazzesco, faceva quello che voleva e aveva un'intelligenza unica. Come Xavi".