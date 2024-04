Oltre a puntare su Felipe Anderson, che a giugno sarà svincolato, la Juventus ha recentemente rivolto lo sguardo anche verso la Lazio, in cerca di, un obiettivo a lungo desiderato e ancora molto apprezzato per le sue qualità che lo renderebbero un'aggiunta ideale per il centrocampo.Tuttavia, nonostante l'interesse, l'operazione sembra essere poco fattibile. Claudio Lotito aveva eretto un muro invalicabile a gennaio, specialmente dopo aver convinto il talentuoso centrocampista classe '92 a rinnovare il contratto. Nonostante ciò,Al momento, la Juventus non sembra essere sulla sua scia, ma il mercato è sempre in evoluzione e potrebbero verificarsi sviluppi inattesi.