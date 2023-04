Le parole dia Sky:IL GOL - "Sì avevamo provato ieri, l'importante era oggi. Sapevo che c'era Zaccagni, era un po' difficile ma giusta, meno male che fa gol se no l'ammazzo"CHAMPIONS - "Mancava solo vincere contro la Juve, siamo in un momento bello, ci piace giocare, la Juve per rosa è la squadra migliore anche se pure il Napoli non è male. Abbiamo sofferto il gol, ma l'importante era vincere. Vincere così, manca ancora fare qualche gol in più, dobbiamo chiuderla prima"SARRI - "Difendo tanto, sto in un momento fisico da 3 mesi bellissimo, non mi stanco e non voglio uscire. A me piace giocare, quando mi cambia se mancano tanti minuti mi arrabbio. Mi sono messo più a disposizione della squadra dopo il Mondiale, lui l'ha visto e in campo ho fatto bene. Gioco perchè sto bene".