Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, laè prossima a ingaggiare a parametro zero Luigi, attaccante classe 2004 della(Primavera) che sembrava destinato ad approdare in bianconero già a gennaio, nell'ambito delle trattative per il prestito di Dean Huijsen. Stando alle indiscrezioni filtrate allora, alla fine era stato lo stesso giocatore a frenare il trasferimento per motivi personali, ma ora sembra tutto pronto per la conclusione dell'affare. Alla Continassa, quindi, è in arrivo un altro giovane promettente, che almeno inizialmente potrebbe aggregarsi alla Next Gen.