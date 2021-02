Ludovica Pagani è il volto e la voce del Draft powered by PlayStation 4, evento della competizione organizzato dalla Lega Serie A. E oggi si racconta a Gazzetta "Sono molto orgogliosa di essere stata scelta per condurre questo campionato, una nuova esperienza che sarà sicuramente stimolante. A chi mi ispiro? Cerco di essere me stessa. Alcuni mi paragonano a Diletta Leotta, credo che lei sia bravissima. Come molte altre donne che parlano di calcio".



LA PASSIONE - "Il calcio è da sempre tra le mie più grandi passioni, a cui devo gran parte della mia popolarità ed associarlo con l'emergente mondo degli Esports sarà un'avventura fantastica".



LO SPORT - "Da bambina ho cambiato moltissimi sport. Il nuoto, la pallavolo, la danza, l'equitazione. Adesso mi dedico al fitness, che riesco a gestire in maniera più indipendente".



ALLENAMENTO - "Ho un programma strutturato sui glutei e sugli addominali. In palestra usavo i carichi e la pesistica. Ora con il mio trainer faccio più esercizi a corpo libero e circuiti. Odio la corsetta! A tavola? Cerco di mangiare sano. Ho provato a fare la dieta, ma non riesco molto a seguirla. Specialmente quella in cui bisogna pesare gli alimenti. Certo, sto attenta alla qualità dei cibi, preferendo alimenti sani come verdure, frutta, riso".