Ludovica Pagani si è raccontata a Gazzetta.it. Ecco le dichiarazioni dell’influencer bergamasca, inviata di Quelli che il calcio:



SULLA POPOLARITÀ - “Tutto è nato dalla collaborazione con gli Autogol e da un video 'La Serie A va in vacanza' in cui interpretavo il personaggio di Leonarda che ha spaccato”. Un personaggio ispirato a Leonardo Bonucci, appena passato dal Milan alla Juventus. “Ho recitato questo tradimento con due ragazzi degli Autogol, uno juventino e l’altro rossonero”, spiega Ludovica: “Se sono fedele nella vita? Assolutamente. Io il tradimento lo odio, non lo concepisco”. SUI MESSAGGI DA CALCIATORI DI SERIE A - “È successo. Mi hanno scritto robe come ‘Ciao come stai, sei bellissima’. Ma io sono fidanzata e non ho mai risposto”.



SU DILETTA LEOTTA - “Non sono la rivale. Io la stimo molto, il paragone mi lusinga. Mi piace come conduce e anche la sua parlata. Ma non sono ai suoi livelli devo farne di strada”.