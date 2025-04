Ludopatia nel calcio, lo psicologo Jarre: 'Almeno 100-150 giocatori coinvolti'

Getty Images

Non solo Fagioli: “I 12 emersi sono solo la punta dell’iceberg”



Il caso Fagioli: “Ha completato tutto, ma serve un programma di mantenimento”

Essere calciatori e guadagnare milioni non mette al riparo da tutto. Anzi, secondo, ex direttore del dipartimento di patologie delle dipendenze dell’Asl Torino 3 e attuale terapeuta di Nicolò Fagioli, i soldi e la fama possono trasformarsi in un rischio concreto, soprattutto quando si parla di dipendenza da gioco d’azzardo. “Essere un calciatore e avere tanti soldi non è un fattore di protezione, ma di rischio”, ha dichiarato Jarre al Corriere della Sera, intervenendo sul tema dell’azzardo patologico che negli ultimi mesi ha travolto il mondo del calcio italiano.Secondo Jarre, gli ultimi casi finiti alla ribalta della cronaca rappresentano solo una minima parte del problema: “I 12 calciatori emersi dall'indagine sono solo la punta dell'iceberg. Dei 500 calciatori di Serie A, credo che almeno 100-150 siano in questa situazione”. Numeri preoccupanti, che danno l’idea della portata del fenomeno e che richiamano alla necessità di affrontare il problema con strumenti specifici, sia a livello sportivo che sanitario.Jarre è anche la figura che ha accompagnato Nicolò Fagioli nel percorso terapeutico dopo l’esplosione del suo caso, uno dei più discussi dello scorso anno. Oggi sottolinea come il centrocampista della Juventus abbia portato a termine quanto richiesto: “Il suo percorso l’ha fatto, e ha completato tutte le prescrizioni. Non gli farebbe male un programma di mantenimento, anche se non con l'assiduità precedente”. Ma al di là del lavoro svolto, c’è anche il tema della pressione mediatica: “Leggere di nuovo queste cose sui giornali non gli fa bene – ha spiegato Jarre – i tempi della giustizia li conosciamo, e non sempre le persone capiscono che si tratta di fatti passati”.