L'Udinese fissa il prezzo per Lucca: cosa cambia per la Juventus

La Juventus lavora già alla prossima stagione, in particolare sul reparto offensivo. La permanenza di Vlahovic (ma non solo) sembra difficile, così come quella di, ma la situazione del francese è ancora da definire, soprattutto in base alle ultime partite di campionato.I bianconeri, dunque, iniziano già a pensare all'attaccante del futuro: il sogno rimane sempre, per il quale però la Juve dovrà percorrere una strada difficile, perché il Napoli non lo vuole lasciare andare a poco. Proprio per questo il club bianconero valuta diversi profili per i reparto offensivo, da affiancare al nigeriano ma non solo.

Lucca-Juventus, la situazione

La Juventus tiene sempre d'occhio, attaccante che si è messo ampiamente in mostra con l'Udinese nelle ultime due stagioni. I friulani, però, chiedono almeno 30 milioni di euro per l'attaccante italiano, una cifra senza dubbio minore di quanto si spenderebbe per Osimhen, ma comunque importante per le valutazioni future. La Juve, nel frattempo, non perde di vista Lucca: il mercato darà ulteriori risposte. Lo riporta Tuttosport.