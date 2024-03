L’ex difensore di Juve e Inter, Lucio, ha rilasciato delle dichiarazioni nel canale Youtube di Gian Luca Rossi, dove ha parlato anche del suo passato.‘E’ stato un piacere enorme vestire la maglia dell’Inter e fare parte di un anno storico come quello del Triplete. Abbiamo dato tanta felicità ai tifosi e fatto la storia, per me è stato un orgoglio. Se ci credevamo? A un certo punto abbiamo pensato che fosse possibile, quando si crede nel sogno allora si fa la storia. Sì, l’Inter ha segnato la mia storia. Non ho fatto mai un anno bello come quello vissuto a Milano in carriera; l’Inter è stato qualcosa di speciale, che mi ha toccato il cuore. Ricorderò sempre quell’anno stupendo’.