Il doppio ex Lucio ha parlato del big match di domenica sera tra Inter e Juventus: "In bianconero non giocavo - ha detto il difensore brasiliano a La Gazzetta dello Sport - Purtroppo non sono stato tenuto in considerazione come pensavo di meritare. Venivo da un grande club e da un grande storia di successi all’Inter: speravo di continuare alla stessa maniera e invece... È evidentemente andata male: per questo tra me e la Juve è durata così poco. Potessi tornare indietro, andrei da qualche altra parte. Sceglierei un club in cui verrei sfruttato meglio. Ma in quel periodo io avevo un solo desiderio: non andarmene dall’Inter! Purtroppo in quel momento cambiarono tutto a Milano e io fui quasi obbligato ad andare".