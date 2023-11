L'ex difensore di Juve e Inter, Lucio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra bianconeri e nerazzurri.'Una squadra che attacca meno dell’Inter e non è un caso abbia segnato dieci gol in meno. Nonostante questo può essere sempre pericolosa perché Chiesa e Vlahovic sono molto forti. In generale la Juve è una squadra molto solida'.