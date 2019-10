Lucio, doppio ex di Juve e Bayer Leverkusen, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport a cui ha dichiarato: "Leverkusen? L’inizio di tutto. L’inizio del mio bellissimo viaggio europeo: arrivavo dall’Internacional di Porto Alegre e in Germania sono stato subito molto felice. Era, forse, in apparenza un club di livello medio, ma ho poi avuto la possibilità di arrivare, giocare subito e adattarmi in fretta a un nuovo Continente. Nella stagione 2001-02 centrammo pure quella finale storica… Ringrazio Dio per essere passato da Leverkusen, è stata la squadra perfetta per iniziare. E poi c’erano tanti brasiliani, come Zé Roberto, che mi hanno aiutato nell’adattamento: un periodo per me indimenticabile".



JUVE - "Cosa è successo alla Juve? È successo che non giocavo… Purtroppo non sono stato tenuto in considerazione come pensavo di meritare. Venivo da un grande club e da un grande storia di successi all’Inter: speravo di continuare alla stessa maniera e invece… È evidentemente andata male: per questo tra me e la Juve è durata così poco". CHAMPIONS LEAGUE - "La Juve è sempre stata forte, ora è fortissima, con acquisti super come Cristiano. Per me è la favorita per la vittoria di questa Champions".